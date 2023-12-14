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En ucuz Toyota Corolla 1 milyon TL'yi aştı: İşte fiyat listesi

En ucuz Toyota Corolla 1 milyon TL'yi aştı: İşte fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, aralık ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.