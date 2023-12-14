En ucuz Toyota Corolla 1 milyon TL'yi aştı: İşte fiyat listesi

2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise otomobil üreticileri genellikle fiyatları sabitliyor.
Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, aylardır yapılan zamlardan sonra 1 milyon TL'yi aştı.
İşte önceki aylara kıyasla güncel Toyota Corolla fiyatları.
Toyota Corolla fiyatları - Aralık 2023
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Aralık 2022 - 633 bin 750 TL
Aralık 2023 - 1 milyon 2 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Aralık 2022 - 697 bin 850 TL
Aralık 2023 - 1 milyon 149 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Aralık 2022 - 783 bin 400 TL
Aralık 2023 - 1 milyon 311 bin 900 TL
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