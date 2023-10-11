En ucuz Volkswagen modelinin üretimi durduruldu Volkswagen, ürün gamındaki en küçük ve en ucuz otomobil olan Up modelinin üretimi durdurma kararı aldı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ürün gamındaki en ucuz modelin üretimini durdurduğunu açıkladı.

2011 yılında tanıtılan Volkswagen Up, markanın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyordu. 12 yıllık ömre sahip olan model için artık yolun sonu göründü.

Aslına bakacak olursak, Volkswagen Up modeli bu yılın ocak ayında satıştan kaldırılmıştı.

Şirket, talebin arzı aşması nedeniyle bunun geçici bir hamle olduğunu iddia etse de otomobil daha sonra satışa hiç çıkmadı.

Böylece Volkswagen Up, 2020 ve 2021’de üretimden kaldırılan iki “kardeşi” Seat Mii ve Skoda Citigo ile aynı kaderi paylaştı.

Volkswagen neden üretimi durdurdu

Bu üç modelin üretiminin durdurulmasının nedeni, üreticiler için şu anda en düşük kâr marjına sahip olan A segmentinin popülerliğini kaybetmesi.

Diğer bir neden ise, en son çevre standartlarını karşılayan motorların yanı sıra birçok güvenlik sistemiyle donatılmak zorunda olmaları.

Volkswagen, daha önce elektrifikasyon süreci için Passat sedan ve Beetle gibi önemli modellerini emekliye ayırdı. Volkswagen Up modelinin yerini de bir elektrikli model alacak.

Up modelinin aileden ayrılmasıyla birlikte, Volkswagen’in Avrupa’daki en uygun fiyatlı modeli Polo hatchback oldu.