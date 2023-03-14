En ucuzu 1 milyonu geçti: Honda Civic Mart 2023 fiyat listesi

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni Honda Civic fiyat listesi - Mart 2023

2023 Mart ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyatlarında, bir önceki aya göre ciddi bir artış dikkat çekiyor. Üstelik en ucuz Civic fiyatı 1 milyon TL'yi aşmış durumda.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Aralık: 838 bin 500 TL

2023 Ocak: 870 bin 500 TL

2023 Şubat: 942 bin TL

2023 Mart: 1 milyon 064 bin TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

2022 Aralık: 916 bin TL

2023 Ocak: 954 bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 033 bin TL

2023 Mart: 1 milyon 064 bin TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Aralık: 992 bin TL

2023 Ocak: 1 milyon 33 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 118 bin 500 TL

2023 Mart: 1 milyon 152 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Aralık: 898 bin 500 TL

2023 Ocak: 936 bin TL

2023 Şubat: 1 milyon 013 bin TL

2023 Mart: 1 milyon 043 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

2022 Aralık: 981 bin 500 TL

2023 Ocak: 1 milyon 22 bin bin 500 TL

2023 Şubat: 1 milyon 106 bin 500 TL

2023 Mart: 1 milyon 140 bin TL