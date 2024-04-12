En ucuzu 1.5 milyon TL'ye yaklaşıyor: Toyota Corolla güncel fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, nisan ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

ensonhaber.com

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2024 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, aylardır yapılan zamlardan sonra 1.5 milyon TL'ye yaklaşmış durumda.

Toyota Corolla nisan ayı fiyat listesi

1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik - 1.346.500 TL

1.5, Benzinli Dream, Otomatik - 1.429.000 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik - 1.512.500 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik - 1.615.000 TL

1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik - 1.727.500 TL

2024 Toyota Corolla özellikleri

Corolla'nın yeni versiyonu Vision Plus ve mevcutta çok tercih edilen, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

Toyota Safety Sense 3 paketinde ön çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama sistemi ve kavşakta çarpışma önleme, proaktif sürüş desteği, acil durum sürüş durdurma sistemi ve güvenli çıkış asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Üst düzey güvenlik donanımının yanı sıra, Vision Plus başlangıç paketinden itibaren geri görüş kamerası, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, sesli komut sistemi, elektronik park freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

Vision Plus versiyonundan itibaren Toyota Touch 9 inç multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi özellikler sunuluyor.

Üst versiyonlarda Premium Led Farlar, Kablosuz Şarj Ünitesi, Nanoe-X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima ve Sürücü-Ön Yolcu Koltuk Isıtma gibi konfor özellikleri yer alıyor.

122 HP (Hibrit) ve 132 HP (Benzinli) motor, sırasıyla 142 Nm ve 160 Nm tork üretiyor.