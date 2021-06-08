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    En uzun menzile sahip Tesla otomobili iptal edildi

    Tesla, en uzun menzile sahip aracını üretmekten vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk, Model S Plaid+ otomobilini üretmeyeceklerini Twitter'dan açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 08:44
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    En uzun menzile sahip Tesla otomobili iptal edildi

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

    Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

    TESLA MODEL S PLAID+ ÜRETİLMEYECEK

    Bunun yanında, aracın bir de S Plaid+ versiyonu duyurulmuştu. Tek şarjla 850 km yol gidebilecen araç, 2022'de yollara çıkmaya hazırlanıyordu.

    CEO Elon Musk, Tesla Model S Plaid'in yeterince iyi olduğunu, bu nedenle Plaid+ üretiminin gereksiz olacağını duyurdu.

    TESLA

    Tesla'dan yapılan açıklamada, şu anda üretim aşamasında olan Model S Plaid modellerinin ilk teslimatlarının 10 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

    Saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği açıklanan aracın, elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak belirtilmişti.

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