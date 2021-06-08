En uzun menzile sahip Tesla otomobili iptal edildi

Tesla, en uzun menzile sahip aracını üretmekten vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk, Model S Plaid+ otomobilini üretmeyeceklerini Twitter'dan açıkladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

TESLA MODEL S PLAID+ ÜRETİLMEYECEK

Bunun yanında, aracın bir de S Plaid+ versiyonu duyurulmuştu. Tek şarjla 850 km yol gidebilecen araç, 2022'de yollara çıkmaya hazırlanıyordu.

CEO Elon Musk, Tesla Model S Plaid'in yeterince iyi olduğunu, bu nedenle Plaid+ üretiminin gereksiz olacağını duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şu anda üretim aşamasında olan Model S Plaid modellerinin ilk teslimatlarının 10 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

Saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği açıklanan aracın, elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak belirtilmişti.