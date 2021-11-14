En yoğun trafiğe sahip ülkeler açıklandı

Yeni yapılan araştırmaya göre, kilometre başına düşen araç sayısına göre en yoğun trafiğe sahip ülkeler belli oldu. Türkiye, listenin 4. sırasında yer aldı.

Confused.com adlı bir internet sitesi, dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip ülkeleri belirlemek için yeni bir araştırma yaptı.

Analistler, ülkelerdeki toplam yol uzunluğunu toplam araç sayısına bölerek kilometre başına düşen araç sayısını hesapladı.

Dünyanın en yoğun trafikli ülkesi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ülkede, 1 km başına 553 araç düşüyor.

TÜRKİYE 4. SIRADA

Türkiye ise, 1 km başına 173 araç ile en yoğun trafiğe sahip 4. ülke konumunda. Paylaşılan verilerde, ülkemizde 67 bin 333 km yol ağı bulunduğu, araç sayısının ise 11 milyon 676 bin adet olduğu görülüyor.

Listede en fazla araca sahip ülke 45 milyon adetle Almanya olurken, 625 bin km yol ağı ile km başına 72 araç düşen Almanya, listenin son sıralarında yer almayı başarıyor.

En yoğun trafiğe sahip ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 1 km başına 390 araç ile Hong Kong ve 1 km yol başına 192 araç ile Singapur takip ediyor.



