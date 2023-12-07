Eski Tesla çalışanı: Otopilot sisteminden endişe duyuyorum Eski bir Tesla çalışanı, şirketin otopilot özelliğini nasıl çalıştırdığına dair endişelerini dile getirerek konunun ciddiyetine değindi.

ensonhaber.com

Elon Musk, her ne kadar Tesla'nın açık ara en iyi gerçek dünya yapay zekasına sahip olduğunu düşünse de çalışanlar aynı fikirde değil.

Tesla'da çalışan eski servis teknisyeni Lukasz Krupski, verdiği bir röportajda yapay zekanın Autopilot özelliği için nasıl kullanıldığından endişe duyduğunu söyledi.

Krupski, Tesla otonom sürüş teknolojisinin araçlarda kullanılmaya hazır olduğunu düşünmediğini söyledi.

Eski çalışan, insanların kamuya açık yollarda otopilotu eğittiğini söyleyerek olası risklerden bahsetti.

Binlerce şikayet var

Krupski, mayıs ayında 100 gigabaytlık gizli Tesla verilerini Alman Handelsblatt gazetesine sızdırmıştı.

Verilerin, sürücü destek programına ilişkin kaydedilmiş yaklaşık 4 bin müşteri şikayetini içerdiği bildirildi.

Tesla'yı temsil eden bir avukat, Krupski'nin "hoşnutsuz eski bir çalışan" olduğunu ve materyali yayınlamak için konumunu kötüye kullandığını söyledi.

Handelsblatt'a göre Tesla, ayrıca araçlarının "hayali frenleme" yaptığına ve aniden hızlandığına dair binlerce müşteri şikayeti aldı.