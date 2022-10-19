Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenlere uyarı

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de dolacak. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Uzmanlardan son güne bırakmayın uyarısı

İHA'nın haberine göre yetkililer, vatandaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır

Aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

15TL'lik başvuru ücretini, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırabilirsiniz.

Müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişiler, yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını sağlayabilecek.

Gerekli belgeler: