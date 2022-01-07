Euro NCAP açıkladı: 2021'de test edilen en güvenli otomobiller

Euro NCAP, 2021'de test edilen ve her biri kendi kategorisinde en güvenli araç olarak seçilen modelleri açıkladı.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Euro NCAP, 2021'de test edilen ve her biri kendi kategorisinde en güvenli araç olarak seçilen modellerin bir listesini yayınladı.

Kurum, kendi kategorisinde en iyi olan araçları belirlemek için "Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik yardımcısı" kategorilerinden alınan puanların ortalamasını alıyor.





EN GÜVENLİ OTOMOBİLLER

BÜYÜK SUV

Büyük SUV kategorisinde sınıfının en güvenli otomobili elektrikli Skoda Enyaq iV oldu. Yukarıdaki kategorilerde sırasıyla yüzde 94, yüzde89, yüzde 71 ve yüzde 2 başarı gösteren model; BMW iX, Genesis GV80 ve Audi Q4 e-tron gibi iddialı rakiplerini geçmeyi başardı.

KÜÇÜK AİLE

2021'de küçük aile aracı kategorisinin kazananı Skoda Fabia oldu. Geçen yıl bu kategoride sadece 3 model test edildi ve Citroen C4 4 yıldız, Dacia Logan ise 2 yıldız aldı.

Bu nedenle Skoda Fabia için zirvede yer almak pek de zor olmadı. Fabia, yetişkin yolcuda yüzde 85, çocuk yolcuda yüzde 81, yaya güvenliğinde yüzde 70 ve güvenlik yardımcılarında yüzde 71 başarı gösterdi.

KÜÇÜK SUV

Küçük SUV sınıfında ise lider, Türkiye'de de satışa sunulacak olan Nissan Qashqai oldu.

2021'de içten yanmalı ve elektrikli dahil pek çok modelle birlikte test edilen yeni Qashqai, özellikle güvenlik yardımcısı kategorisinde %95 başarı göstererek rakiplerine büyük fark attı.

Qashqai'nin yetişkin, çocuk ve yaya kategorilerindeki başarısı sırasıyla yüzde 91, yüzde 91 ve yüzde 70.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Euro NCAP, 2021'de ilk kez "tamamen elektrikli araç" kategorisini de bu derecelendirmelere dahil etti. Mercedes EQS, bu kategorinin kazananı oldu.

Bu kategoride de Polestar 2, Alman otomotiv devinin elektrikli sedanını yakından takip eden isim konumunda.