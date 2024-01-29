Euro NCAP açıkladı: 2023'te teste giren 18 araçtan 14'ü 5 yıldız aldı Euro NCAP, yeni protokolleri devreye koyduğu 2023 yılında teste giren otomobillerin başarısını değerlendirdi.

ensonhaber.com

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Euro NCAP, aktif ve pasif araç güvenliği test protokolünü güncellemişti. Artık otomobillerin Euro NCAP'ten beş yıldız alabilmesi için bazı yeni kriterleri karşılamaları gerekecek.

Kapılar suya batınca bile açılmalı

İlk olarak bir otomobilin elektrikli camlarının ve kapılarının suya batma gibi durumlarda da en azından araçtaki kişilerin kaçabilmesine yetecek bir süre çalışabilmesi gerekecek.

Beş yıldız için gerekli olan bir diğer özellik de yolcu algılama sistemi. Bu sistem, araçta çocuk olması halinde kamera veya sensörlerle bunu tespit edip sürücüyü veya acil servisi bilgilendirmekle görevli.

Euro NCAP'in getirdiği diğer bir yeni kural ise Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB) ile ilgili. Bir otomobilin beş yıldız ile derecelendirilebilmesi için artık AEB'nin yolda veya manevra esnasında motosikletlileri algılayıp tepki vermesi gerekiyor.

18 araçtan 14'ü tam not aldı

Euro NCAP, yayınladığı rapor ile 2023 yılında gerçekleştirdiği testleri değerlendirdi. 18 araç testi gerçekleştiren NCAP, araçların yüzde 82'sinin 5 yıldız (en yüksek puan) aldığını ve diğer araçların 4 yıldız aldığını belirtti.

2023 yılında NCAP, ilk kez kamyon ve ağır vasıta araçları da teste dahil ederek önemli bir değişim yaşadı.

17'si yeni toplam 18 aracın 14 adeti en yüksek puan olan 5 yıldız ile eve dönmeyi başardı. Kalan 4 araç (yüzde 18) ise 4 yıldız seviyesinde kaldı.