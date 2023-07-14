Euro NCAP, test protokollerini güncelledi: 5 yıldız almak çok daha zor Euro NCAP, aktif ve pasif araç güvenliği test protokolünü güncelledi. Artık otomobillerin Euro NCAP'ten beş yıldız alabilmesi daha da zorlaştı.

ensonhaber.com

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Euro NCAP, aktif ve pasif araç güvenliği test protokolünü güncelledi. Artık otomobillerin Euro NCAP'ten beş yıldız alabilmesi için bazı yeni kriterleri karşılamaları gerekecek.

Kapılar suya batınca bile açılmalı

İlk olarak bir otomobilin elektrikli camlarının ve kapılarının suya batma gibi durumlarda da en azından araçtaki kişilerin kaçabilmesine yetecek bir süre çalışabilmesi gerekecek.

Beş yıldız için gerekli olan bir diğer özellik de yolcu algılama sistemi. Bu sistem, araçta çocuk olması halinde kamera veya sensörlerle bunu tespit edip sürücüyü veya acil servisi bilgilendirmekle görevli.

Euro NCAP'in getirdiği diğer bir yeni kural ise Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB) ile ilgili. Bir otomobilin beş yıldız ile derecelendirilebilmesi için artık AEB'nin yolda veya manevra esnasında motosikletlileri algılayıp tepki vermesi gerekiyor.

Euro NCAP, bu yeni test protokollerinden geçen ilk araçların Çinli NIO ET5 ve EL7 olduğunu belirtti.