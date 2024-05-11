Eylemciler, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasına zorla girmeye çalıştı Almanya'da eylemciler, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Tesla'nın fabrikasına girmeye çalıştı. İşte detaylar.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretim sorunları yaşıyor.

Geçen haftalarda "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Hatta birkaç hafta önce eylemciler, fabrikanın yakınlarındaki trafolara zarar vererek fabrikanın elektriğini kesmişti.

Şimdi de zorla fabrikaya girmeye çalıştılar

Almanya'da eylemciler, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Tesla'nın fabrikasına girmeye çalıştı.

Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, aktivistler ilk çitleri aşmayı başardıysa da şu ana kadar fabrikaya giremediler. Polis, bir kadın gösterici ile üç polisin yaralı olduğunu aktardı.

Yetkililer, Avrupa’daki tek Tesla fabrikasının bulunduğu alanı geniş bir şekilde ablukaya alarak, protestocuların içeri girmesini engellemeye çalıştı.

Bu kapsamda, fabrikaya çıkan bazı otoyol çıkışları da kapatıldı.