Eylül ayının en çok satılan spor ve lüks otomobilleri

Eylül ayının en çok satılan spor ve lüks otomobilleri

Türkiye pazarında geçen ay spor ve lüks kategorisinde tüm markalardan satış yapıldı. En çok satılan ilk iki araç; 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), eylülde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,9 azaldığını açıkladı.

Verilere göre; satılan araç sayısı 57 bin 141 oldu.

Geçen ay otomobil satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,9 düşüşle 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

SPOR VE LÜKS ARAÇLARA TALEP ARTTI

Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

İLK SIRAYA PORSCHE YERLEŞTİ

Geçen ay Türkiye'de lüks ve spor otomobil olarak kabul gören markalar arasında en fazla satışı 59 adetle Porsche gerçekleştirdi.

LİSTENİN İKİNCİSİ JAGUAR

Porsche'u, 16 satışla Jaguar, 15 satışla Maserati ve 5 satışla Lexus takip etti. 3 Lamborghini, 2 Aston Martin ve 1'er adet de Ferrari ile Bentley marka otomobile alıcı çıktı.

9 AYLIK SATIŞLAR

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında ise 434 bin 800 adetlik Türkiye otomobil pazarında 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satıldı.

6 BİN 77 ADET FIAT SATILDI

Öte yandan eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile Renault izledi. VW, 3 bin 256 satışla dördüncü, Dacia da 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

SUV SATIŞLARI SEDANI GEÇTİ

Bu arada, Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 pay olan SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.