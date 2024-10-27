Eylülde Avupa'da en çok satılan otomobiller belli oldu

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JATO Dynamics verilerine göre, Avrupa'da otomobil satışları Eylül 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında düşüş gösterdi.

Sektör genelindeki bu düşüşe rağmen Tesla Model Y, sadece yüzde 1'lik bir düşüşle liderliğini korumayı başardı.

Tesla'nın elektrikli otomobili, yaz aylarında yaşadığı düşüşün ardından tekrar yükselişe geçerek yılın en çok satan modeli olma yolunda ilerliyor. Model Y, bu unvan için Dacia Sandero ile kıyasıya bir rekabet içinde.

EN POPÜLER MODELLERDE DEĞİŞİM YOK

Avrupa'nın en popüler araçları listesinde genel olarak bir değişim gözlenmiyor. Renault Clio, Eylül ayında 20.708 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, Dacia Sandero 18.960 adetle üçüncü sırada kendine yer buldu.

Listenin dördüncü sırasında ise uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Volkswagen Tiguan yer alıyor.

Yeni nesil Tiguan, yüzde 30'luk bir artışla dikkat çekerken, T-Roc'u geride bırakarak listede üst sıralara tırmanmayı başardı.

KİA SPORTAGE VE PEUGEOT 208 İLK BEŞTE

Listenin beşinci sırasında Kia Sportage (16.697 adet) ve Peugeot 208 (16.350 adet) yer alıyor. Kia Sportage satışlarını yüzde 15 artırırken, Peugeot 208'de yüzde 26'lık bir düşüş yaşandı.

Markalar bazında bakıldığında ise Volkswagen, 114.777 adetlik satışla liderliğini koruyor. Volkswagen'i 76.021 adetlik satışla Toyota takip ediyor.

Skoda (70.015 adet) ve BMW (65.128 adet) ise listenin ilk dört sırasında yer alan diğer markalar.