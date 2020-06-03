Fabrika kapanma kararı Nissan'a pahalıya patladı

Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıpları gidermeye çalışıyor. İspanya fabrikasını kapatacağını açıklayan Nissan'a 1.7 milyar dolarlık bir fatura çıkarıldı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil rüeticileri, oldukça zor durumda kalmış ve birçok fabrikayı kapatmak zorunda kalmıştı.

Fabrikaların yeniden açıldığı son haftalarda, üreticiler bu sefer de düşük talep nedeniyle beklenen satışları elde edemiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Nissan, Barselona'daki fabrikasını tamamen kapatacağını duyurmuştu. Ancak yeni gelen bilgilere göre bu karar, şirkete pahalıya patlayacak.

Söz konusu fabrikanın kapatılmasının Japon üreticiye 1.7 milyar dolarlık bir maliyet olarak yansıyacağı kaydediliyor.

İŞÇİ TAZMİNATLARI YÜKSEK

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesinin haberine göre, bu rakamın büyük kısmını fabrikadaki çalışan 3 bin işçinin tazminatları oluşturuyor. Haberde, fabrikanın işçilerinin büyük kısmının uzun süredir Nissan çalışanı olduğu ve bazı çalışanların 20 yıldan fazladır üretimde görev aldığı belirtildi.

Öte yandan, tesisin faaliyetlerine son vermesi ile Nissan'ın İspanya'daki tedarikçilerine de ek ödemeler yapacağı aktarılıyor.

Nissan'ın Barselona tesisini kapatması ile ödeyeceği faturanın, 7 yılın ardından şirkete olumlu olarak geri dönebileceği gelen bilgiler arasında.

Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıpları İttifak ortakları Renault ve Mitsubishi ile devreye aldığı bir tasarruf programı ile gidermeye çalışıyor. İspanya fabrikasını kapatılması da bu plan doğrultusunda alınan bir karar olarak açıklanmıştı.



