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    FCA, 950 milyon dolarlık finansman desteği aldı

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşmeye hazırlandığı günlerde, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), FCA'ya 950 milyon dolarlık finansman desteği sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 08:53
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    FCA, 950 milyon dolarlık finansman desteği aldı

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

    Eğer her şey yolunda giderse FCA ile PSA arasındaki birleşmenin 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN FCA'YA 950 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

    Öte yandan birleşmeye hazırlanan FCA ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), elektrikli otomobil geliştirme çalışmaları için FCA'ya 950 milyon dolarlık finansman desteği sağladı.

    FCA

    İtalya'nın güneyinde FCA fabrikalarında üretilecek elektrikli ve hibrit otomobilleri kapsayan anlaşma çerçevesinde, FCA'nın ek istihdam ve çevreye zararsız üretim gibi kriterleri karşılaması bekleniyor.

    Fabrikalarındaki kapasiteyi artırmak için çalışmaları yürüten FCA, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklamıştı.

    Avrupa Yatırım Bankası ve FCA, yaz aylarında da 360 milyon dolarlık bir finansman paketi üzerinde anlaşmıştı. FCA'nın hibrit otomobillerinin Pomigliano Melfi fabrikasında, elektrikli otomobillerinin ise Torino fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

     

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