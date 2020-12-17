FCA, Hindistan'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacak

FCA, Hindistan'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacak

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), 150 milyon dolarlık yatırımla Hindistan'a global teknoloji merkezi açacağını duyurdu.

Kısa süre sonra PSA ile birleşerek dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olacak "Stellantis" markası adı altında faaliyetlerini sürdürecek Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Hindistan'da küresel teknoloji merkezi kuracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 150 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçecek merkezin 1000 kişiye istihdam sağlayacağı ve 2021 sonunda faaliyete başlayacağı kaydedildi.

Hindistan'daki merkezin; mobilite teknolojileri, bağlantılı araçlar, yapay zeka uygulamaları, veri bilimi ve bulut teknolojileri üzerinde çalışacağı kaydedildi.

FCA, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinin CIO'su (Bilişim Kurulu Başkanı) Mamatha Chamarthi, "Global otomotiv operasyonlarını dijitalleştirmek en büyük önceliklerimizden biri. Geleneksel yöntemlerden dijital olanlara geçişte, yeni teknolojilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ÜRETİM HİNDİSTAN'A KAYIYOR

FCA, Hindistan'da Jeep markasının kompakt modellerinin üretimini de gerçekleştiriyor. Markanın, 2021'den sonra diğer modellerini de Hindistan'da üretebileceği belirtiliyor.