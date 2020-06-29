FCA ile PSA'nın birleşmesinde herhangi bir gecikme yok

FCA ile PSA'nın birleşmesinde herhangi bir gecikme yok

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ile Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşmesinin takvime göre ilerlediği açıklandı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, komisyonun birleşmeleri ve satın almaları engelleyebileceği belirtilmişti.

"TAKVİME GÖRE İLERLİYORUZ"

Konuya ilişkin son açıklama FCA cephesinden geldi. FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisini yaratacak anlaşmanın takvimine göre ilerlediğini kaydetti.

"EN İYİ YOL BİRLEŞMEK"

Elkann, sektörün pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Koronavirüs salgını, iki grup için de en iyi yolun birleşme olduğunu gösterdi" dedi.

Şirketin hissedarlarına açıklamalarda bulunan Elkann, koronavirüs salgını yüzünden anlaşmada sarkma olmadığının da altını çizdi.

Birleşmeden sonra yeni grubun CEO'luk görevini üstlenecek PSA CEO'su Carlos Tavares de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki şirketin birleşmesinin planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtmişti.