FCA, PSA ile birleşmeden önce 2.9 milyar euro kâr payı dağıtacak

FCA, PSA ile birleşmeden önce 2.9 milyar euro kâr payı dağıtacak

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), PSA ile birleşme öncesi ortaklarına toplam 2.9 milyar euro tutarında kar payı dağıtacağını açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

PSA'nın 4 Ocak'ta düzenlediği genel kurul toplantısında, ortakların yüzde 99'u, şirketin Fiat Chraysler (FCA) ile birleşmesini onayladı. Şirketin grup toplantısından bir süre önce de Avrupa Komisyonu da bu birleşmeyi onayladığını duyurmuştu.

FCA 2.9 MİLYAR EURO DAĞITACAK

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), PSA ile birleşme öncesi ortaklarına toplam 2.9 milyar euro tutarında kâr payı dağıtacağını açıkladı.

PSA CEO'su Carlos Tavares, çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şirketinin söz konusu birleşme için hazır konumda olduğunu ve işlemin tamamlanması sürecinin de kısa sürede takvime bağlanacağını söylemişti.

Tavares konuşmasında, "Önümüzde önemli bir zorluk var: insanların ulaşım özgürlüğünü savunmak; güvenlik, karşılanabilir fiyatlar ve düşük kirlilik." dedi.

2021 yılının ilk günlerinde birleşerek Stellantis ismini alacak iki markanın toplam değeri 38 milyar dolara ulaşacak. Markalar, birleşme esnasında maliyet kısmak için pek çok fabrikanın da fişini çekecek.