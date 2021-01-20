FCA ve PSA birleşmesinden doğan Stellantis, 10 yeni elektrikli otomobil üretecek

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis markası, yıl sonuna kadar 10 yeni elektrikli otomobille karşımıza çıkacak.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme yürürlüğe girdi.

10 YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ

Stellantis, birleşmenin ardından 2021 yılındaki hedeflerini açıkladı. Şirket, yeni yılda ürün gamına 10 yeni elektrikli araç ekleyeceğini ve toplam model sayısının 39'a yükseleceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, genellikle fazla satış yapamadığı Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan pazarlarına da yoğunlaşarak, bu bölgelerdeki müşteri beklentisini en üst düzeye çıkarmaya çalışacak.

Stellantis aynı zamanda otomobil, yüksek performansa sahip pikaplar, hafif ticari araçlar ve SUV modelleri de üretecek.

Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar euroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı belirtiliyor.

FCA; Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.