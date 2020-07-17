FCA ve PSA birleşmesinin yeni adı belli oldu

FCA ve PSA birleşmesinin yeni adı belli oldu

FCA ve PSA birleşmesinden oluşacak yeni grubun kurumsal isminin "Stellantis" olacağı duyuruldu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

İki şirket birleşmeye doğru ilerlerken yeni bir adım daha atıldı ve yeni grubun kurumsal ismi belli oldu.

Buna göre, yeni grubun ismi, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince "stello" fiiline dayanan Stellantis olacak.

Bu isim, iki şirketin bir araya gelerek bir sonraki ulaşım döneminin yeni liderlerden birini yaratacak olmasından, aynı zamanda kurucularının tüm değerlerini koruyor olmasından ve yeni ve güçlü şirket kültürlerinden ilham alıyor.

DAHA SONRA LOGO BELİRLENECEK

Stellantis ismi sadece grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun belirlenmesi olacak.

AB, İKİ ŞİRKETTEN DE TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Avrupa Birliği komisyonunun, yüksek pazar payı nedeniyle iki şirketin 50 milyar dolarlık birleşme anlaşmasında rekabeti koruyacak bazı tavizler vermesini isteyeceği açıklanmıştı.

Eğer her şey yolunda giderse FCA ile PSA arasındaki birleşmenin 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.