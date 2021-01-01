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FCA ve PSA'dan Polonya'ya 204 milyon dolarlık elektrikli araç yatırımı

FCA ve PSA'dan Polonya'ya 204 milyon dolarlık elektrikli araç yatırımı

Fransız otomotiv grubu PSA ile Fiat Chrysler (FCA), elektrikli modellerinin üretimi için Polonya'daki tesisine 204 milyon dolarlık yatırım yaptı.