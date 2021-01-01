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- FCA ve PSA'dan Polonya'ya 204 milyon dolarlık elektrikli araç yatırımı
FCA ve PSA'dan Polonya'ya 204 milyon dolarlık elektrikli araç yatırımı
Fransız otomotiv grubu PSA ile Fiat Chrysler (FCA), elektrikli modellerinin üretimi için Polonya'daki tesisine 204 milyon dolarlık yatırım yaptı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 08:51
- Güncelleme : 01.01.2021 - 09:53
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.
2021 yılının ilk günlerinde birleşerek Stellantis ismini alacak iki markanın toplam değeri 38 milyar dolara ulaşacak.
POLONYA'YA DEV YATIRIM
İki şirket, Polonya'daki tesisine 204 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirketin yapacağı söz konusu yatırım, Jeep, Fiat ve Alfa Romeo'nun elektrikli modellerini üretmek için hayata geçecek.
FCA'nın Polonya fabrikasında üretilmesi beklenen elektrikli Jeep, Alfa Romeo ve Fiat modellerinin 2022 yılında bantlardan inmesi bekleniyor. Fabrikada önümüzdeki yıllarda ek yatırımların yapılabileceği de belirtiliyor.