FCA ve PSA'nın birleşmesinden doğan yeni logo tanıtıldı

FCA ve PSA'nın birleşmesinden doğan Stellantis markasının yeni logosu görücüye çıktı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olacak iki şirketin birleşmesine sayılı günler kala, yeni logo gün yüzüne çıktı.

PSA açıklamasına göre yeni logo, Stellantis'in kurucu şirketlerinin zengin mirasını, yeni grubun 14 önemli otomotiv markasından oluşan portfolyosunun ortak gücünü ve tüm bölgelerde emek vermiş olan çalışanlarının profesyonel geçmişlerindeki çeşitliliğini sembolize ediyor.





Stellantis adında da olduğu gibi 'stello' kelimesinin Latince kökeni 'yıldızlarla parlamak' anlamına gelirken; iyimserliğin, enerjinin ve sürdürülebilir mobilitenin gelecek döneminde yeni liderlerden biri olmakta kararlı, farklı ve yenilikçi bir şirketin görsel temsili olarak dikkati çekiyor.

Logonun tanıtımı, 2021'in ilk çeyreğinin sonunda gerçekleşmesi beklenen birleşme projesinin tamamlanmasına yönelik atılan en son adım olacak.