FCA'nın ticari araçlarına da otonom sürüş desteği geliyor

FCA'nın ticari araçlarına da otonom sürüş desteği geliyor

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Waymo'nun sürücüsüz araç teknolojisi, FCA'nın ticari araçlarında test edilmeye başlanacak.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarında, elektrikli ve sürücüsüz otomobil çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Google'ın bünyesinde bulunan Amerikan otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile yürüttüğü iş birliğini genişleteceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ortaklık FCA'nın ticari araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

TİCARİ ARAÇLARDA OTONOM SÜRÜŞ TEST EDİLECEK

Hali hazırda FCA'nın minivan araçları üzerinde test edilen Waymo'nun sürücüsüz araç teknolojilerinin, FCA'nın hafif ticari modelleri üzerinde de test edilmeye başlanacağı bildirildi.

Yapılacak testlerin ardından, Waymo'nun ileriki yıllarda otonom teslimat hizmetine başlayabileceği kaydediliyor.

Waymo ve FCA arasındaki iş birliği 2016'dan bu yana devam ediyor.