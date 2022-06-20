Ferrari, 2026 yılına kadar 15 yeni model tanıtacak

Ferrari, 2022-2026 yılları arasında 15 otomobil tanıtacağının sözünü verdi. İşte detaylar...

Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, İtalyan lüks otomobil şirketi Ferrari de pazarı yakından takip ediyor.

İtalyan marka, tamamen elektrikli modellere geçmek için acele etmese de şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Daha önce, 2018-2022 yılları arasında tam 15 adet otomobil üreteceğinin sözünü veren Ferrari, şimdi de 2026 yılına kadar 15 otomobil daha tanıtacağını söylüyor.

Tamamen elektrikli model de geliyor

Ferrari, üretim çılgınlığına ilk olarak eylül ayında gelecek Purosangue ile başlayacak. Öte yandan, bu 15 modelden biri markanın tamamen elektrikli modelini de içerecek.

Ferrari, 2026 yılına kadar ürün gamında sadece yüzde 40 oranında içten yanmalı motora sahip model olmasını istiyor. Geri kalan yüzde 55'lik kısım hibrit modellere, yüzde 5'lik kısım ise tamamen elektrikli modellere ayrılacak.

Öte yandan, 2030 ile birlikte gelecek yeni emisyon kuralları, markanın planlarını daha da değiştirecek. Bu tarihten sonra, Ferrari ürün gamının yüzde 40'ı tamamen elektrikli, yüzde 40'ı ise hibrit olacak.