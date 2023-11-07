Ferrari, 2026'ya kadar üreteceği tüm otomobilleri şimdiden sattı Ferrari patronu Benedetto Vigna, yeni bir otomobil almak isteyenlerin 2026 yılına kadar beklemesi gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin 2021 yılından beri CEO'luk görevini sürdüren Benedetto Vigna, otomobil satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni bir Ferrari satın almak isteyenlerin 2026 yılına kadar beklemesi gerektiğini belirten Vigna, önümüzdeki 2 yılda üretilecek tüm modellerin şimdiden satıldığını duyurdu.

Üretim talebi karşılayamıyor

Şu anda Ferrari, tam kapasitede üretim yapmasına rağmen yine de talebi karşılayamıyor. Şirket, tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Ferrari, 2023'ün ilk dokuz ayında 10 bin 418 teslimat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu teslimat sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 daha fazla.

Benedetto Vigna tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 ve 2025 yılları için hazırladıkları üretim programı tamamen doldu.

Ferrari'nin son üç aylık periyotta sattığı otomobillerin yüzde 51,3'ü hibrit modellerden oluşuyor.

Ferrari tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen istatistik, şirketin yalnızca içten yanmalı modellerinin değil, hibrit modellerinin de büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.