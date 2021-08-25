Ferrari 296 GTB Türkiye'ye geldi

Ferrari'nin yeni canavarı 296 GTB, düzenlenen lansmanla ülkemize giriş yaptı. Otomobilin ilk sahipleri, araçlarını gelecek yıl teslim alacak.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin yeni canavarı 296 GTB, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle resmen ülkemize giriş yaptı.

Etkinlikte konuşan FerMas Genel Müdürü Özgür Süslü, “Ferrari 296 GTB, 2.9 litre hacmindeki yeni V6 motoru ve bu motoru destekleyen ileri teknoloji şarj edilebilir hibrit sistemiyle öne çıkan bir model.

296 ismi, motorun silindir hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) 2.9 litrelik v6 motoruna atıfta bulunurken, GTB ise Ferrari geleneğinin bir parçası olarak arka ortadan motorlu iki kişilik modelleri için kullanılan Gran Turismo Berlinetta’yı temsil ediyor.

"7 SİPARİŞ ALDIK"

Araç, 830 beygir gücüne sahip. Şimdiden yedi adet sipariş aldık. Otomobilleri 2022 yılının ikinci yarısından itibaren sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.

1960’ların Ferrari’lerine gönderme yapan 296 GTB'nin iç mekanında, Ferrari’nin ilk kez SF90 Stradale modelinde tanıttığı tamamen dijital ara yüzün yeni uyarlaması kullanılıyor.

296 GTB'de, şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunuyor.

Arka tampona entegre edilen ve LaFerrari’den esinlenerek uygulanan aktif spoyler, yüksek bastırma kuvveti ayarında arka aks üzerinde ilave 100 kg bastırma kuvveti uyguluyor.

Bu, performanslı sürüşlerde daha kontrollü bir sürüş sunarken, aynı zamanda fren mesafelerini de en aza indiriyor.

TEKNİK VERİLER

İtalyan üreticinin verilerine göre, otomobilde kullanılan motor, 296 GTB'yi markanın ürettiği en güçlü yol aracı yapıyor.

Sadece benzinli motorundan 663 bg güç üretebilen model, elektrikli motorunun da denkleme dahil edilmesiyle gücünü 830 bg güce kadar yükseltiyor.

SF90 Stradale'nin motor teknolojileri ile donatılan model, 740 Nm de tork çıkışına sahip.

Bu motor sayesinde model 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlayabilen Ferrari 296 GTB'nin 200 km/sa hıza ulaşması ise 7.3 saniye alıyor. Öte yandan, otomobilin Türkiye fiyatına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.