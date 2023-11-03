Ferrari, 3. çeyrekte ne kadar kar ettiğini açıkladı İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı.

ensonhaber.com

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı.

Ferrari piyasa beklentilerinin üzerinde kâr ve ciro elde etti. İtalyan spor otomobil üreticisinin üçüncü çeyrekte faiz ve vergi öncesindeki kârı 423 milyon euro oldu.

Şirketin söz konusu dönemde elde ettiği ciro ise 1,54 milyar euroya ulaştı. Analistler 1,48 milyar euro ciro ve 394 milyon euro kâr bekliyorlardı. Böylece Ferrari, üçüncü çeyrekte beklentileri aştı.

2023 beklentileri

Ferrari, 2023'ün genelinde yaklaşık 5,9 milyar euro gelir ve en az 6,55 euro hisse başı kâr bekliyor.

Ferrari üçüncü çeyrekte, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 3 bin 459 araç sevk etti.

Yıllık bazda teslimatlar Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da arttı, Çin’de azaldı ve Asya-Pasifik bölgesinin geri kalanında sabit kaldı.

Ferrari, son yıllarda seçenek listelerini büyük ölçüde genişleterek müşterilerine boya kaplamaları, iç mekan malzemeleri ve diğer detaylarda “kişiselleştirme” olarak adlandırdığı çok çeşitli seçenekler sundu.

Bu genişletilmiş seçenekler, yeni bir Ferrari’nin fiyatına yüz binlerce dolar ekleyerek şirketin satılan araba başına kârını önemli ölçüde artırabilir.