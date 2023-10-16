Ferrari de akıma katıldı: Kripto para ile otomobil satacak! Ferrari'nin; Bitcoin, Ethereum ve USDC kabul etmek için BitPay ile birlikte çalıştığı ve Avrupa ve diğer bölgelere yayılmayı planladığı belirtildi.

ensonhaber.com

Lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin, ABD'deki satın alımlar için Bitcoin, Ethereum ve USDC'yi kabul etmek için kripto ödeme işlemcisi BitPay ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

Şirketin, söz konusu satın alma yöntemlerini 2024 yılının başlarında Avrupa'da da uygulaması bekleniyor.

Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera, Reuters'a yaptığı açıklamada, kripto ile ödeme yapanlar için herhangi bir ek ücret alınmayacağını ve BitPay'in herhangi bir dalgalanma sorununu önlemek için işlem sırasında bu ödemeleri geleneksel para birimine dönüştüreceğini söyledi.

Galliera, bu hamlenin şirketin "müşterimiz olmayan ancak bir Ferrari alabilecek kişilere" ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti.

Ferrari'den geri adım

Ferrari daha geçen yıl, çevresel ayak izinin azaltılması da dahil olmak üzere daha sürdürülebilir operasyonlara yönelik bir taahhütte bulunmuştu ve enerji yoğunluğuyla ünlü kripto para birimlerini benimsemenin çelişkili olduğu belirtildi.

Galliera, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla güvenmek gibi kriptonun karbon ayak izini iyileştirme konusunda son zamanlarda atılan adımlara dikkat çekti.