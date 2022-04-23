Ferrari, dünya genelinde binlerce aracı geri çağırdı

Ferrari’nin fren sistemine ilişkin sorunlar bildirilen 458 ve 488 model araçlarını dünya genelinde geri çağırdığı bildirildi.

İtalyan lüks otomotiv üreticisi Ferrari, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle yeni bir geri çağırma programı başlattı.

AA'da yer alan habere göre Ferrari, 458 ve 488 model araçlarında fren sistemindeki arıza nedeniyle binlerce aracı geri çağırdığını duyurdu.

Kararı Ferrari ve Bosch birlikte aldı

Araçların geri çağrılmasına sebep olan sorunun temelinde fren hidroliği kapağının düzgün çalışmaması olduğu, söz konusu geri çağırma kararını bu materyali üreten Ferrari ve Bosch'un birlikte aldığı ifade edildi.

İtalyan otomotiv markasının, olası fren sorunları dolayısıyla Çin'deki 2 bin 222 aracın 30 Mayıs’tan itibaren geri çağrılmasına ilişkin prosedürleri de uygulamaya başladığı kaydedildi.