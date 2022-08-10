Ferrari, on binlerce aracını geri çağırdı

Ferrari, yaklaşık 24 bin aracını geri çağırdı ve tarihinin en büyük geri çağırmalarından birine imza attı.

Ferrari, belki de tarihinin en büyük geri çağırmasını hayata geçirdi ve yaklaşık 24 bin araç bu durumdan etkilendi.

Bu araçlar, şu anda üretimde olan modelleri kapsadığı gibi, yıllardır üretime girmemiş araçları da kapsıyor.

Yaklaşık 24 bin aracı geri çağırmak, Ferrari gibi az sayıda otomobil üreten bir otomobil üreticisi için oldukça büyük bir olay.

Etkilenen Ferrari modelleri

Söz konusu geri çağırma, neredeyse bütün Ferrari modellerini kapsıyor. İşte geri çağrılan tüm modeller:

2005-2009 Ferrari 430

2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti

2009-2017 Ferrari California

2010-2011 Ferrari 612

2012-2016 Ferrari FF

2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta

2013-2015 Ferrari LaFerrari

2015-2017 Ferrari California T

2016 Ferrari F60 America

2017 Ferrari F12 TdF

2017 Ferrari LaFerrari Aperta

2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso

2018-2020 Ferrari GTC4 T

2018-2022 Ferrari Portofino

2018-2022 Ferrari 812

2019-2020 Ferrari 488 Pista

2020-2022 Ferrari F8 Spider, Tributo

2021-2022 Ferrari Roma

Geri çağırma bildirimine göre, söz konusu araçlarda istendiği gibi havalanamayan bir fren hidroliği deposu kapağı bulunuyor.

Böyle bir durumda, rezervuar içinde bir vakum ortaya çıkabiliyor, bu da sızdırmasına neden olabiliyor.

Bunun sonucunda ise frenlerin düzgün çalışmaması veya hiç çalışmaması gibi tehlikeli bir durum ortaya çıkabiliyor.