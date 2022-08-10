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    Ferrari, on binlerce aracını geri çağırdı

    Ferrari, yaklaşık 24 bin aracını geri çağırdı ve tarihinin en büyük geri çağırmalarından birine imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:13
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    Ferrari, on binlerce aracını geri çağırdı

    Ferrari, belki de tarihinin en büyük geri çağırmasını hayata geçirdi ve yaklaşık 24 bin araç bu durumdan etkilendi.

    Bu araçlar, şu anda üretimde olan modelleri kapsadığı gibi, yıllardır üretime girmemiş araçları da kapsıyor.

    Yaklaşık 24 bin aracı geri çağırmak, Ferrari gibi az sayıda otomobil üreten bir otomobil üreticisi için oldukça büyük bir olay.

    Etkilenen Ferrari modelleri

    Söz konusu geri çağırma, neredeyse bütün Ferrari modellerini kapsıyor. İşte geri çağrılan tüm modeller:

    • 2005-2009 Ferrari 430
    • 2005-2011 Ferrari 612 Scaglietti
    • 2009-2017 Ferrari California
    • 2010-2011 Ferrari 612
    • 2012-2016 Ferrari FF
    • 2013-2017 Ferrari F12 Berlinetta
    • 2013-2015 Ferrari LaFerrari
    • 2015-2017 Ferrari California T
    • 2016 Ferrari F60 America
    • 2017 Ferrari F12 TdF
    • 2017 Ferrari LaFerrari Aperta
    • 2017-2020 Ferrari GTC4 Lusso
    • 2018-2020 Ferrari GTC4 T
    • 2018-2022 Ferrari Portofino
    • 2018-2022 Ferrari 812
    • 2019-2020 Ferrari 488 Pista
    • 2020-2022 Ferrari F8 Spider, Tributo
    • 2021-2022 Ferrari Roma

    ferrari

    Geri çağırma bildirimine göre, söz konusu araçlarda istendiği gibi havalanamayan bir fren hidroliği deposu kapağı bulunuyor.

    Böyle bir durumda, rezervuar içinde bir vakum ortaya çıkabiliyor, bu da sızdırmasına neden olabiliyor.

    Bunun sonucunda ise frenlerin düzgün çalışmaması veya hiç çalışmaması gibi tehlikeli bir durum ortaya çıkabiliyor.


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