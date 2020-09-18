Ferrari Portofino M tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Ferrari, üzeri açılabilir otomobil modeli olan ve GT segmentinde en çok satan modeller arasında yer alan Portofino'yu yeniledi. İşte yeni Portofino M hakkında tüm detaylar.

Koronavirüs nedeniyle üretime ara veren otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari, yeni modeli Portofino M ile yeniden yükselişe geçmek istiyor.

2017 yılında tanıtılan Portofino'nun makyajlı ve biraz daha yüksek performanslı seçeneği olarak karşımıza çıkan Portofino M görücüye çıktı.

Portofino, M versiyonuyla birlikte daha efektif bir motora ve yeni 8 ileri ileri çift kavramalı şanzımana kavuştu.





FERRARI PORTOFINO M TEKNİK DETAYLAR

Otomobilin kaputunun altında 4 litrelik V8 ünite yer alıyor. Bu motor 620 beygir güç ve 760 Nm tork üretiyor.

Çift turbo beslemesine sahip olan bu ünite, otomobili yeni çift kavramalı 8 ileri şanzımanla birlikte 0’dan 100 km/s hıza 3.45 saniyede ulaştırabiliyor.

Ayrıca 0’dan 200 km/s hıza ulaşmak ise sadece 9.8 saniye sürüyor. Otomobilin maksimum hızı ise 320 km/s olarak belirtilmiş.

İç mekanında neredeyse hiçbir değişiklik sunmayan Portofino M'in bu bölümünde var olan asıl farklılığı Manettino'ya eklenen 5. seçenek olmuş. "Race" modu sayesinde araç artık daha da sportif biçimde kullanılabilecek.

Ferrari, GT tarzı hem sportif hem de konforlu olan otomobillerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte yeni tanıtılan Roma’nın da etkisinin büyük olacağı tahmin ediliyor.

Markanın hedefi, toplam GT satışlarının gelecek 2 yıl içerisinde toplam satışlar arasında yüzde 40 seviyelerinde olması yönünde.



