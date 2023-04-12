Ferrari ve Samsung, araç içi ekranlar konusunda anlaştı İtalyan süperspor otomobil üreticisi Ferrari, otomobillerindeki ekranlar için Samsung Display ile anlaşma imzaladı.

ensonhaber.com

İtalyan süperspor otomobil üreticisi Ferrari, otomobillerindeki ekranlar için Samsung Display ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ferrari'nin gelecekteki modellerinde Samsung Display'in OLED ekranları görev yapacak.

Ferrari CEO'su Ferrari Benedetto Vigna, Güney Koreli şirketin OLED ekranlarının Ferrari'nin yeni nesil otomobillerinde kullanılacağını bildirdi.

Anlaşmanın detayları henüz bilinmiyor

İki şirketin imza attıkları anlaşmasının finansal detayları ise açıklanmadı.

Benedetto Vigna, daha önce yaptığı açıklamalarda Ferrari'nin elektrikli araçlar konusunda yatırımlar yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, İtalyan şirketin, yazılım ve diğer teknolojik bileşenlerde tedarikçiler ile çalışacağı aktarılmıştı.

Ferrari'nin tarihindeki ilk elektrikli otomobilini 2025'te yollara çıkarması bekleniyor.