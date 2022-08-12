Ferrari, yeni hypercar aracını test ediyor

Ferrari yeni hypercar aracını geçtiğimiz günlerde Imola'da piste çıkardı.

İltalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak yeni hypercar otomobilini test etmeye başladı.

Yeni prototip, 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda AF Corse takımı tarafından yönetilecek ve şampiyonluğu hedefleyecek.

Bu kapsamda Ferrari, Fiorano'daki ilk testin ardından Imola'ya gelerek yeni hypercar'ın nasıl çalıştığını ve sistem verilerinin doğru olup olmadığını denetliyor.

Yoğun kamuflajla test edildi

Güneş altında gerçekleşen testte Ferrari, aracın hatlarını ve tasarımı çok fazla ortaya çıkarmamak adına oldukça yoğun bir kamuflajla karşımıza çıktı.

Ayrıca araç ilk kez farları açık şekilde sürüş yaptı ve bu da ön far tasarımının nasıl olduğu konusunda bize ilk ipucunu verdi.

Yeni Ferrari hypercar modelinin ne zaman yarışlara katılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.