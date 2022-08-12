Petrol
99.19
-0.41%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
431.825
-2.06%
BTXN Coin
7.40
-0.26%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Ferrari, yeni hypercar aracını test ediyor

    Ferrari yeni hypercar aracını geçtiğimiz günlerde Imola'da piste çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ferrari, yeni hypercar aracını test ediyor

    İltalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak yeni hypercar otomobilini test etmeye başladı.

    Yeni prototip, 2023 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda AF Corse takımı tarafından yönetilecek ve şampiyonluğu hedefleyecek.

    Bu kapsamda Ferrari, Fiorano'daki ilk testin ardından Imola'ya gelerek yeni hypercar'ın nasıl çalıştığını ve sistem verilerinin doğru olup olmadığını denetliyor.

    Yoğun kamuflajla test edildi

    Güneş altında gerçekleşen testte Ferrari, aracın hatlarını ve tasarımı çok fazla ortaya çıkarmamak adına oldukça yoğun bir kamuflajla karşımıza çıktı.

    Ayrıca araç ilk kez farları açık şekilde sürüş yaptı ve bu da ön far tasarımının nasıl olduğu konusunda bize ilk ipucunu verdi.

    Yeni Ferrari hypercar modelinin ne zaman yarışlara katılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    ferrari


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Gaziantep'in albino kaplanı: Kartopu
    İç Haber

    Gaziantep'in albino kaplanı: Kartopu

    Siber saldırılar 2022’de yine rekor kıracak
    Teknoloji

    Siber saldırılar 2022’de yine rekor kıracak

    Görüş Bildir