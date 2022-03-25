Ferrari, yeni SUV modelini ilk defa gösterdi

Ferrari, GTC4Lusso'nun yerini alacak olan beklenen yeni SUV'u Purosangue'yi ilk kez resmi olarak paylaştı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, Purosangue isimli yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor.

Ferrari’nin 2 yılı aşkın süredir gündemde olan SUV projesi adım adım sona yaklaşıyor. İtalyanca 'safkan' anlamına gelen Purosangue adıyla geliştirilen modelin prototipleri bir süredir test ediliyordu. Şimdi ise performanslı SUV'a ait ilk resmi görsel yayınlandı.

Yalnızca tek bir tanıtım görüntüsü, Purosangue'ın ön yüzünü hatlarıyla bizlere sunuyor. Köşeli köpekbalığı burnunda siyah bir bant, farlar arasında uzanıyor ve bir ön kamera içeriyor.

Ferrari'nin dikdörtgen sarı rozeti şekillendirilmiş kaputunda ve şahlanan at logosu ızgarada ortalanmış bir halde duruyor.

TEKNİK DETAYLAR

Ferrari Purosangue SUV'un teknik detayları henüz bilinmese de kaynaklar, ilk etapta elektrik motorlarıyla kombine edilen bir turboşarjlı üniteye işaret ediyor. Ardından 6.5 litre V12 atmosferik ünitenin geleceği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili en önemli iddia ise performanslı SUV'da 296 GTB'deki V6 hibrit ünitenin görev alacağı. Böyle bir durumda otomobilin 819 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İLK TESLİMATLAR 2023'TE

Bu yıl içerisinde üretimi başlayacak olan Ferrari Purosangue’un ilk teslimatları 2023’te yapılacak.

(Manşet görselindeki Ferrari SUV temsilidir.)