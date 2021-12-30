Ferrari'den 75. yıla özel yeni logo

Ferrari, Enzo Ferrari'nin markayı 1947'de kurduğu tarihi hatırlatmak adına 75. yıl dönümü logosu yayınladı.

1947 yılında Ferrari markasını kuran Enzo Ferrari, 1988 yılında hayata veda ettiğinde arkasında büyük bir marka bırakmıştı.

2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Ferrari, Enzo Ferrari'nin markayı 1947'de kurduğu tarihi hatırlatmak adına 75. yıl dönümü logosu yayınladı.

İlk araç, 1940 tarihli Auto Avio Costruzioni 815 iken, 125 S yarış aracı bundan tam yedi yıl sonra tanıtıldı ve tarihteki ilk Ferrari rozetli modeli olarak yerini aldı.

FERRARI'NIN 2022 PLANLARI

2022 yılı, Ferrari'nin hem yol hem de motor sporları için çok yoğun geçireceği bir yıl olacak.

Monza SP1 ve SP2 speedster'ların ve yakın zamanda tanıtılan Daytona SP3'ün devamı olarak ek Icona modelleri gelecek.

Ayrıca Purosangue ve Scuderia Ferrari adına yapılacak çalışmalar da markanın öncelikli hedefi.

Öte yandan İtalyan üretici, kurumsal anlamda da bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

1 Eylül'de CEO olarak markaya atanan Benedetto Vigna, ilk değişiklikleri hayata geçirecek.

Baş Marka Çeşitlendirme Sorumlusu Nicola Boari, Baş Teknoloji Sorumlusu Michael Leiters ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vincenzo Regazzoni yakında Ferrari'den ayrılacak.

Görsel: Enzo Ferrari



