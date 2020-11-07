Ferrari'den elektrikli otomobil açıklaması

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, markanın tüm ürün gamının elektrikli olacağını ve tam elektrikli otomobilinin yakın zamanda üretileceğini düşünmüyor.

Tesla’nın öncülük ettiği elektrikli otomobil sektörü, son yıllarda yaşadığı ciddi büyümelerle dikkat çekiyor. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, İtalyan lüks otomobil şirketi de pazarı yakından takip ediyor.

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, markanın sadece elektrikle çalışan bir modelinin ürün gamında yer alacağını hayal edemediğini ve Ferrari’nin satışlarının yüzde 50’sini bu modellerin oluşturacağını düşünmediğini söyledi.

İtalyan marka, tamamen elektrikli modellere geçmek için acele etmese de şu anki ürün gamında SF90 Stradale elektrikli modeli zaten bulunuyor.

SF90 Stradale 3 elektrik motoruna ve V8 silindirli 4 litrelik, ikiz turbolu içten yanmalı motoru birleştiren bir teknolojiye sahip. Ayrıca markanın V6 silindirli bir hibrit motor üzerine çalıştığını da belirtmekte fayda var.

İLK TAM ELEKTRİKLİ FERRARI 2025'TE GELİYOR

Camilleri’ye göre Ferrari, ilk tam elektrikli otomobil modelini 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyecek. Markanın her tekerlek için bir elektrik motoru olan pantentleri 2020 yılı Ocak ayında ortaya çıkmıştı.

Ancak Camilleri’nin bu açıklaması dört elektrik motoru olan otomobilin bir içten yanmalı motorla kombine edileceğini akla getiriyor.

Ferrari açık bir şekilde elektrikli araçlar için acele etmediğini gösteriyor. Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bu tarz otomobillere yöneleceği tahmin edilen markanın, elektrikli otomobil üretmesi için şu an bir acelesi yok.

