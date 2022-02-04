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    Ferrari'den metaverse hamlesi: Yeni departman kuruldu

    Ferrari, sanal gerçeklik ve dijital hizmetlere odaklanan bir departman kurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 09:31
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    Ferrari'den metaverse hamlesi: Yeni departman kuruldu

    Blockchain‘in getirdiği avantajlardan bolca yararlanan metaverse kavramı, birçok yatırımcıyı kendisine çektiği gibi milyonlar ile ölçülen bir kullanıcı kitlesine de sahip.

    Özellikle söz konusu kullanıcı sayıları olduğunda, dev şirketlerin bu alanda yatırım yapmak istemeleri hiç de şaşırtıcı bir durum değil.

    FERRARI'DEN METAVERSE HAMLESİ

    Ferrari’nin CEO’su Benedetto Vigna; şirketin sanal gerçeklik, oyun ve sosyal medyayı harmanlayan alandan kaynaklanan fırsatları araştıran ve dijital hizmetlere odaklanan bir departman kurduğunu duyurdu.

    Ferrari’nin dijital eğlence konusunda yeni olmadığı zaten biliniyor. Şirket geçtiğimiz yıl henüz piyasaya sürülmemiş 296 GTB modelini popüler FPS oyunu olan Fortnite içerisinde sürülebilir şekilde gösterime sunmuştu.

    Ek olarak parlak kırmızı Testarossa, 1986’da Sega tarafından piyasaya sürülen ve daha sonra konsollara ve PC’ye getirilen yarış oyunu 'Out Run'ın da yıldızıydı.

    ferr


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