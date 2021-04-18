Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te geliyor

Gelen bilgilere göre İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2025 yılında ilk elektrikli otomobili ile karşımıza çıkacak.

Tesla’nın öncülük ettiği elektrikli otomobil sektörü, son yıllarda yaşadığı ciddi büyümelerle dikkat çekiyor. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, İtalyan lüks otomobil şirketi de pazarı yakından takip ediyor.

İtalyan marka, tamamen elektrikli modellere geçmek için acele etmese de şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ELEKTRİKLİ FERRARI 2025'TE GELİYOR

Batarya teknolojisinin sınırlı olmasından ve uzun şarj sürelerinden çekinen Ferrari'nin üreteceği ilk elektrikli modeli hakkında henüz çok az şey biliyoruz. Ancak gelen bilgilere göre ilk elektrikli Ferrari, 2025 yılında yollarda olacak.

2020'nin başında internete düşen patent görselleri, markanın planları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı.

Patente göre, tamamen elektrik ve hibrit güç ünitelerini destekleyen otomobil dört motor ve dört tekerlekten çekiş düzenine sahipti.

Yine 2019'da yapılan bir açıklamada Ferrari, 2022'de yelpazesinin yüzde 60'ının hibrit olmasını istediğini de belirtmişti.

Ferrari ve Aston Martin gibi lüks ve düşük üretim hacmine sahip markalar için tamamen elektrikli modellere geçmek biraz daha uzun sürecek. Ancak önümüzdeki yıllarda bu markalardan en az bir elektrikli araç karşımıza çıkacak.

2019 yılında tanıtılan SF90 Stradale, hibrit desteğiyle markanın en güçlü otomobili olarak gelmişti. Hacmi 4.0 litre olan V8 ile üç elektrik motorunu eşleyen Ferrari toplamda 1.024 bg (753 kW) güç elde etmişti. Safi elektrik menzili 21 km civarında olan SF90 Stradale'nin 0-100 km/h ivmelenmesi ise sadece 2,6 saniye sürüyordu.