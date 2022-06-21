Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue, eylülde geliyor

Ferrari Purosangue'nin eylül ayında tanıtılacağı kesinleşti. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, Purosangue isimli yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor.

Ferrari Purosangue için bekleyiş yavaş yavaş sona eriyor. Güçlü V12 motorundan güç alacak ve markanın ilk SUV modeli olacak Purosangue, eylül ayında karşımıza çıkacak.

Marka, müşterilere yapılan gönderileri toplam yıllık teslimatların yüzde 20'sinin altında sınırlayacak ve böylece otomobil, biraz daha özel bir model olarak karşımıza çıkacak.

*Temsili görsel

Teknik detaylar

Ferrari Purosangue SUV'un teknik detayları henüz bilinmese de kaynaklar, ilk etapta elektrik motorlarıyla kombine edilen bir turboşarjlı üniteye işaret ediyor. Ardından 6.5 litre V12 atmosferik ünitenin geleceği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili en önemli iddia ise performanslı SUV'da 296 GTB'deki V6 hibrit ünitenin görev alacağı. Böyle bir durumda otomobilin 819 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İlk teslimatlar 2023'te

Bu yıl içerisinde üretimi başlayacak olan Ferrari Purosangue’un ilk teslimatları 2023’te yapılacak.