Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue, teslimat krizi yaşıyor

Ferrari'nin henüz üretime bile girmeyen SUV modeli Purosangue, yoğun ilgi nedeniyle 2 yıl teslimat süresi veriyor.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, uzun bir süredir Purosangue isimli yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyordu.

Ferrari, geçtiğimiz eylül ayında ilk SUV otomobili olan Purosangue modelini resmi olarak tanıttı.

Teslimat krizi yaşanıyor

Sipariş sürecinin başlamasından sadece birkaç gün sonra yoğun ilgiyle karşılaşan otomobilin teslimat süreleri 2 yıla kadar uzamış durumda. Bu nedenle şirket, yeni sipariş almayı durdurduğunu açıkladı.

Ferrari lansmandan bu yana sadece iki buçuk ay içinde önümüzdeki iki yıl için sipariş toplamayı başardı. Otomobilin fiyat etiketi 400 bin dolar civarında.

Purosangue'nin üretiminin bu yıl bitmeden başlaması ve müşterilere ilk teslimatların 2023'ün ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Ferrari Purosangue Türkiye'ye 1 adet gelecek

Ferrari Türkiye Genel Müdürü Özgür Süslü, Otoajanda'ya verdiği demeçte, otomobilin 2023 yılında ülkemize yalnızca 1 adet geleceğini söylemişti.

Ferrari Purosangue özellikleri

Otomobilin kaputunun altında V12 motor ve 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Ferrari’nin en güçlü motorlarından birisi olan bu motor, 725 beygir güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

0-100’ü sadece 3.3 saniye olan Ferrari Purosangue, 200 km/sa’e kadar 4 tekerleğe de güç verirken 200 km/sa’den sonra sadece arka tekerleklere güç verecek şekilde tasarlandı. Aracın maksimum hızı ise 310 km/sa olarak belirtildi.

Aracın iç tasarımında klasikleşmiş bej deriler, sarı hız göstergesi ve ikonik Ferrari direksiyonu yer alıyor

Aracın iç kısmında dikkat çeken bir diğer detaysa aracın multimedya ekranının, yolcu koltuğunun tam önüne konumlandırılmış olması.