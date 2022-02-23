Ferrari'nin ilk SUV modeli sızdırıldı

SUV dünyasına adım atmaya hazırlanan Ferrari'nin geliştirdiği Purosangue isimli otomobilin fotoğrafları ortaya çıktı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Bunun farkında olan İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, Purosangue isimli yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor.

Ferrari’nin 2 yılı aşkın süredir gündemde olan SUV projesi adım adım sona yaklaşıyor. İtalyanca 'safkan' anlamına gelen Purosangue adıyla geliştirilen modelin prototipleri bir süredir test ediliyordu. Şimdi ise performanslı SUV'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

TASARIM DETAYLARI

Fabrika gibi bir ortamda çekildiği görülen fotoğraflarda, Ferrari Purosangue SUV'un tasarımı görülebiliyor.

Uzun bir ön kaput, düşük ön profil ve mümkün olduğunca azaltılan ön ve arka çıkıntılar dikkat çekiyor.

Öndeki C şekilli farlar SF90'ı anımsatırken, tampon kenarlarındaki geniş hava girişleri de gözlerden kaçmıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Ferrari Purosangue SUV'un teknik detayları henüz bilinmese de kaynaklar, ilk etapta elektrik motorlarıyla kombine edilen bir turboşarjlı üniteye işaret ediyor. Ardından 6.5 litre V12 atmosferik ünitenin geleceği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili en önemli iddia ise performanslı SUV'da 296 GTB'deki V6 hibrit ünitenin görev alacağı. Böyle bir durumda otomobilin 819 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

İLK TESLİMATLAR 2023'TE

Bu yıl içerisinde üretimi başlayacak olan Ferrari Purosangue’un ilk teslimatları 2023’te yapılacak.