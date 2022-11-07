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    Ferrari’nin ilk SUV modeline olan ilgi beklenenden fazla

    Ferrari’nin ilk SUV otomobili olan Purosangue, uzun bir bekleyişin ardından eylülde tanıtılmıştı. Otomobile olan ilginin çok fazla olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:14
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    Ferrari’nin ilk SUV modeline olan ilgi beklenenden fazla

    Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

    Bunun farkında olan İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, uzun bir süredir Purosangue isimli yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyordu. Ferrari, eylül ayında ilk SUV otomobili olan Purosangue modelini resmi olarak tanıtmıştı.

    Ferrari Purosangue modeline ilgi beklenenden fazla

    Otomobile olan ilginin beklenenden fazla olduğunu belirten Ferrari’nin CEO'su Benetto Vigna, “Ferrari Purosangue’ın üretimi iki katına çıkmayacak. Diğer otomobillerimiz gibi kalacak.” İfadelerini kullandı.

    ferrari

    Ferrari Purosangue Türkiye'ye 1 adet gelecek

    Ferrari Türkiye Genel Müdürü Özgür Süslü, Otoajanda'ya verdiği demeçte, otomobilin 2023 yılında ülkemize yalnızca 1 adet geleceğini söyledi.

    Tüm dünyada ilk teslimatlar 2023 yılında başlayacak ve en önemli Ferrari müşterileri bu aracı tercih edebilecek.

    Ferrari Purosangue özellikleri

    Otomobilin kaputunun altında V12 motor ve 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Ferrari’nin en güçlü motorlarından birisi olan bu motor, 725 beygir güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

    0-100’ü sadece 3.3 saniye olan Ferrari Purosangue, 200 km/sa’e kadar 4 tekerleğe de güç verirken 200 km/sa’den sonra sadece arka tekerleklere güç verecek şekilde tasarlandı. Aracın maksimum hızı ise 310 km/sa olarak belirtildi.

    ferrari purosangue

    Aracın iç tasarımında klasikleşmiş bej deriler, sarı hız göstergesi ve ikonik Ferrari direksiyonu yer alıyor

    Aracın iç kısmında dikkat çeken bir diğer detaysa aracın multimedya ekranının, yolcu koltuğunun tam önüne konumlandırılmış olması.

    Ferrari Purosangue fiyatı

    Ferrari Purosangue’nin fiyatı ise tam 390 bin euro olarak açıklandı

    ferrari purosangue

    ferrari purosangue

    ferrari purosangue


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