Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu

Daha önce hiç otomobil sektöründe çalışmayan Benedetto Vigna, Ferrari'nin elektrikli otomobillere geçiş planında şirketin CEO'luk koltuğuna oturdu.

2018’de Tesla’ya rakip olmak için elektrikli otomobiller üzerinde çalışmaya başlayan Ferrari, bu kapsamda CEO değişikliğine gitti.

İtalyan marka, otomobil sanayisindeki elektrikli sistemlere geçiş sırasında şirkete yol göstermesi için, Fransız İtalyan ortaklığındaki bir teknoloji şirketinin yöneticilerinden Benedetto Vigna’yı icra kurulu başkanı (CEO) olarak atadı.

52 yaşındaki Vigna, şu anda Fransız İtalyan yarı iletken madde imalatçısı STMicrolectronics’in en büyük departmanını yönetiyor.

ESKİ CEO EMEKLİYE AYRILMIŞTI

Vigna, Ferrari’nin bir önceki CEO’su Louis Camilleri’nin kişisel sebeplerden ötürü aralık ayında emekliye ayrılmasından altı ay sonra lüks spor araç üreticisinin idaresini devralmış oldu.

Camilleri’nin emekliye ayrılmasından sonraki altı aylık dönemde şirketin CEO’luğunu Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann yapmıştı.

İtalya’daki Pisa Üniversitesi’nde nükleer fizik alanında birincilikle mezun olan Benedetto Vigna, şu anda çalıştığı STMicrolectronics’in 200’den fazla mikro elektronik patentini almasında önemli bir rol oynamıştı.

Bu patentlerden en önemlisi ise iPhone'lardan Android telefonlara kadar her yerde karşımıza çıkan jiroskop sensörü.

31 AĞUSTOS'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Ferrari’nin açıklamasına göre yeni CEO Vigna, STMicroelectronics şirketinin icra kurulundan 31 Ağustos’ta ayrıldıktan sonra Ferrari’deki görevine başlayacak.

