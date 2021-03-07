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- Ferrari'nin yeni hiper otomobili LaFerrari görüntülendi
Ferrari'nin yeni hiper otomobili LaFerrari görüntülendi
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 09:24
İtalya merkezli lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, uzun bir aranın ardından yeni bir hiper otomobil ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Şehir içi yollarda test edilmeye başlanan LaFerrari isimli süper otomobil, kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Çekilen fotoğraflara baktığımızda, ön kısımda tamponun hava kanallarının ufak değişimler geçirdiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde LaFerrari'nin olmazsa olmazı kaput üstü hava kanalı da yeni modelde görünmüyor.
Daha kısa bir yapıya sahip olan motor kapağı da artık arkaya doğru uzamıyor. Ayrıca bu kapağın altında hangi motorun yer alacağı da bilinmiyor.
HİBRİT MODEL OLACAK
Öte yandan, bu test aracının üzerindeki yapıştırmalar, modelin hibrit olduğuna işaret ediyor. İtalyan üreticinin klasikleşmiş V12 motoru, gün geçtikçe sıkılaşan emisyon kurallarına kurban gitmemesi adına elektriklendirilmiş olacak.
Hala farklı bir modelin gövdesini giyen araç, geliştirilme aşamasının ilk safhalarında olduğunun sinyalini veriyor. Bu sebeple, aracın en yakın tanıtım tarihinin 2022 ya da 2023 olacağı belirtiliyor.