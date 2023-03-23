Ferrari'ye siber saldırı! Kullanıcı verileri sızdırıldı Ferrari, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda, müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgiler ele geçirildi.

Haber Merkezi

Son zamanlarda otomobillere yapılan siber saldırılar artmaya başladı. Bilgisayar korsanlarının son kurbanı İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari oldu.

Ferrari, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda, müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgiler sızdırıldı.

Ferrari, müşterilere gönderilen bir e-postayla saldırıyı doğrularken; müşterilerin isimlerine, adreslerine, e-posta adreslerine ve telefon numaralarına erişildiği aktarıldı.

Otomobil devi, kaç müşterinin bu saldırıdan etkilendiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırganlar fidye talep etti

Şirket, olayın ardından siber saldırganlarla iletişime geçtiğini ve bu kişilerin veriler karşılığında fidye talep ettiğini söyledi.

Ne kadar olduğu bilinmeyen fidyenin ödenmediğini söyleyen Ferrari, konu hakkında müşterileri bilgilendirdi.

Şirket, yetkililerle ve güvenlik şirketleriyle birlikte çalışarak sorunu çözmeye çalışıyor.