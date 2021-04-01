Fiat 500, 2.5 milyon üretim barajını geçti

Fiat 500, yollara yeniden çıktığı 2007 yılından bu yana dünya genelinde 2,5 milyon üretim rakamına ulaştı.

İkonik model Fiat 500, 2,5 milyonluk üretim adedine ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat 500’deki yeni hibrit motor, eğlenceli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda tüketimi ve emisyonları da azaltıyor.

2020 yılında 500 ve Panda modelleriyle ilk kez sunulan hibrit teknolojisi, Fiat’ın elektrikliye geçiş hamlesinin başlangıcını oluşturmuştu.

Markanın elektrikliye geçiş hamlesinin başarısı Fiat’ı elektrikli şehir ulaşımı alanında Avrupa’da zirveye taşıdı.

6,7 MİLYON SATTI

Öte yandan, Modelin 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi ise tüm dünyada 6,7 milyona yükselmiş durumda.

Açıklamaya göre, Fiat 500, 2020 yılında yüzde 17,7 pazar payı ile Avrupa şehir otomobili segmentinde lider oldu ve bir önceki yıla göre pazar payını 3 puan arttırarak elde etmiş olduğu başarıyı tekrarladı.

Fiat 500, yıllar içinde modadan yelkenciliğe, sanattan spor dünyasına diğer ikonik markalarla birlikte yeniden yorumlandı ve böylece her zaman bir trend belirleyici olmayı başardı.

Moda dünyasında Diesel, Gucci, GQ ve Collezione versiyonları ile yer alan lüks yelken dünyasında öne çıkan Riva ve Abarth Rivale ile 1957 model orijinal Fiat 500 modelinin anısına hazırlanan Anniversario ve ayrıca 500 Mirror bu özel versiyonlardan sadece bazıları olarak kabul ediliyor.

Kısa sürede uluslararası pazarlarda kabul gören Fiat'ın ikonik modelinin neredeyse yüzde 80’i İtalya dışında satılıyor.