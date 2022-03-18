Fiat 500, İngiltere’de en iyi şehir otomobili seçildi

Fiat 500, İngiltere’nin uzman 29 otomobil gazetecisinden oluşan (UKCOTY) 'İngiltere’de Yılın Otomobili' jürisi tarafından 'En İyi Şehir Otomobili' ödülüne layık görüldü.

Fiat 500, İngiltere’nin uzman 29 otomobil gazetecisinden oluşan (UKCOTY) 'İngiltere’de Yılın Otomobili' jürisi tarafından 'En İyi Şehir Otomobili' seçildi.

İngiltere’nin 29 saygın otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin oylarıyla ödüle layık görülen yeni Fiat 500, 9 farklı kategorinin galibi ile mücadele ederek '2022 İngiltere’de Yılın Otomobili' unvanı için yarışmaya hak kazandı.

Yeni ve tamamen elektrikli 500’ün bu yıl altıncı kez düzenlenen 'İngiltere’de Yılın Otomobili Ödülleri'nde 'En İyi Şehir Otomobili' seçilmesinde, batarya verimliliği ve ayrıca rekabetçi fiyatı da önemli bir rol oynadı.

"GERÇEK BİR İNOVASYON ÖRNEĞİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Olivier Francois, yeni 500 ile bir ödül daha aldıkları için gururlu olduklarını belirterek, "Fiat 500, marka mirası ve kültüre dayanan gerçek bir inovasyon örneği. Yeni ve tamamen elektrikli 500 ile Fiat’ın geçmişinin en iyi yönlerini gözler önüne sererken, aynı zamanda, gezegenimizin korunmasına yardımcı olmak için geleceğe odaklandık." ifadelerini kullandı.

UKCOTY jüri üyesi Alex Grant ise yeni 500’ün, elektrikliye geçiş için mükemmel bir araç olduğunu aktararak, Fiat 500’ü farklı kullanıcılara hitap eden opsiyonlarıyla çevik, verimli bir şehir otomobili ve piyasadaki ilk sıfır emisyonlu Cabrio olduğunu vurguladı.

UKCOTY jüri üyesi ve serbest otomotiv gazetecisi Guy Bird ise 500’ü 1957 ikonunun bir başka harika yorumu olarak değerlendirirken; yeni Fiat 500’ün orijinal ruhunu korurken zamana mükemmel şekilde ayak uydurduğunu belirtti.