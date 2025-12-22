Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition Türkiye'de satışta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fiat, elektrikli mobilite vizyonunu moda dünyasının dev ismi Giorgio Armani ile birleştirerek ortaya çıkardığı özel seriyi Türkiye pazarına getirdi.

İtalyan zarafeti ve sürdürülebilirlik ilkelerini harmanlayan bu model, koleksiyonerler için sınırlı sayıda üretildi.

İKİ ÖZEL RENK VE İMZA TASARIM

Bu özel versiyon için Giorgio Armani’nin tarzını yansıtan Koyu Yeşil ve Grej olmak üzere iki farklı ve özgün renk seçeneği geliştirildi.

Dış tasarımda dikkat çeken en önemli detay ise aerodinamik verimliliği artıran ve üzerinde büyük GA logosu bulunan özel jantlar oldu.

İÇ MEKANDA LÜKS DOKUNUŞLAR

Aracın kabininde lazer kesim ahşap detaylar ve geleneksel el işçiliğini anımsatan şerit dikişler kullanılarak üst düzey bir kalite algısı oluşturuldu.

Koltuk başlıklarında, gösterge panelinde ve kapı içlerinde yer alan Giorgio Armani imzaları, iş birliğinin özgün karakterini vurguluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT

Kaputunun altında 118 beygir güç üreten bir elektrik motoru barındıran araç, WLTP standartlarına göre 320 kilometreye varan bir sürüş menzili sunuyor.

Türkiye’de sınırlı sayıda satışa çıkan bu özel koleksiyon serisinin başlangıç fiyatı ise 2 milyon 19 bin 900 TL olarak belirlendi.