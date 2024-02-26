Fiat 600e "2024 Yılının Yeni Otomobili" seçildi Fiat'ın yeni modeli 600e, İtalya'nın otomotiv dergisi Quattroruote tarafından, '2024 Yılının Yeni Otomobili' ödülüne layık görüldü.

AA

Fiat'ın elektrikli modeli 600e, piyasaya sürüldüğü andan itibaren otomobil tutkunlarının takdirini kazanmaya devam ediyor.

Markanın bu yeni elektrikli aracı, İtalya'nın önde gelen otomobil yayını Quattroruote tarafından "La Novità 2024" ödülüne layık görüldü.

Derginin web sitesinde çevrimiçi olarak yapılan oylamada, okuyucular tarafından 2024'ün en beğenilen otomobili olarak seçilen 600e, "2024 Yılının Yeni Otomobili" ünvanını kazandı.

20 aday arasından birinci oldu

Quattroruote editörleri, 2023'te sunulan yeni modeller arasından 20 aday belirledi. Bu değerlendirmenin ardından okuyucular ise online olarak oylamaya katılarak adaylar arasından Fiat 600e'yi tercih etti.

600e'den önce 2021 yılında 500e ile ödül alan FIAT, aynı zamanda 500X (2016), 500 L (2013), 500 (2008), Punto (2006), Panda (2004) ve Stilo (2002) ile bu unvanın sahibi olmuştu.

600e ise FIAT'ın en yeni elektrikli modeli olarak tanıtılmasından bu yana üç ödül alarak Avrupa'da övgüleri toplamaya başladı.

Otomobil, geçen yıl ekim ayında Auto Europa 'Popüler Jüri Ödülü'nü ve şehir otomobilleri kategorisinde Alman 'Carwow 2024 Yılın Otomobili Ödülü'nün de kazananı oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)